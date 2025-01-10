В Госдуме рассказали о работе «моек» для птиц, пострадавших от мазута на Кубани

В Анапе могут открыть ещё два реабилитационных центра для птиц, которые пострадали в результате загрязнения воды и побережья Чёрного моря мазутом после крушения двух танкеров. Инициативу предложили волонтёры и местный бизнес. Об этом сообщил Life.ru председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

В Анапе в круглосуточном режиме уже действуют два центра по спасению птиц. На смену стихийным «мойкам» созданы два реабилитационных комплекса. Особей отмывают от мазута, дают им необходимые препараты и кормят. На месте работают ветврачи и орнитологи с волонтёрами, которые следят за состоянием птиц в течение нескольких дней, после чего подготавливают их для транспортировки или передают на реабилитацию.

«Например, по адресу Жемчужная, дом 9, реабилитационный центр разворачивается в ангаре. Благодаря местному бизнесу и Минприроды уже провели свет, закупили искусственные бассейны, будут созданы оптимальные условия для временного карантина», — отметил Метелев.

Сегодня сотни добровольцев мониторят улицы, находят пернатых и привозят их в один из волонтёрских штабов, продолжил депутат. Он напомнил, что в первые дни трагедии неравнодушные граждане брали пернатых к себе домой и самостоятельно отмывали их. Таким образом удалось спасти 5974 особи, половина из которых затем поступила на реабилитацию. Сейчас, как подчеркнул депутат, стоит задача расширить число мест, где могут принять птиц, пострадавших от мазута. Местные предприниматели и волонтёры готовы построить ещё один временный центр, работающий как филиал известного центра «Пеликан».