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4 января, 11:03

Спасённых от мазута птиц начали выпускать в реку в Краснодаре

Ветеринары вернули в естественную среду обитания 200 птиц пострадавших от мазута

Ветеринары Краснодарского Сафари-парка вернули 200 спасённых от мазута птиц в реку Кубань. Пернатые пострадали от разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе. Видео «выпуска» опубликовали в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

200 птиц вернулись в естественную среду обитания. Видео © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

«Отлично! Всё, она поплыла, классно. Всё, она плавает, ныряет. Вообще великолепно», — радуются специалисты.

Перед возвращением птиц в природу орнитологи три недели следили за их состоянием и старались создать для них условия, близкие к естественным. Теперь пернатые могут вернуться к привычной жизни.

На Кубани волонтёр изобрёл средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса
На Кубани волонтёр изобрёл средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса

Всего на Кубани спасли более двух тысяч пострадавших от мазута птиц. Почти 1,5 тысячи пернатых передали в центры реабилитации. В Анапе и Темрюкском районе открыли пять пунктов помощи пострадавшим птицам. Напомним, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы, в Краснодарском крае объявлен режим ЧССитуацию усугубляют новые выбросы мазута.

Обложка ©

Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

Алена Пенчугина
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