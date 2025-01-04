Спасённых от мазута птиц начали выпускать в реку в Краснодаре

Ветеринары Краснодарского Сафари-парка вернули 200 спасённых от мазута птиц в реку Кубань. Пернатые пострадали от разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе. Видео «выпуска» опубликовали в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Отлично! Всё, она поплыла, классно. Всё, она плавает, ныряет. Вообще великолепно», — радуются специалисты.

Перед возвращением птиц в природу орнитологи три недели следили за их состоянием и старались создать для них условия, близкие к естественным. Теперь пернатые могут вернуться к привычной жизни.