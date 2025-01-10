На Кубани – новый выброс мазута: топливо выливается с кормы «Волгонефти 239»

Новый выброс мазута зафиксировали на побережье Чёрного моря после крушения танкеров. Топливо выливается с кормы судна «Волгонефть 239», который сел на мель в районе Тамани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239». Это часть судна, которую выбросило на мель в районе п. Тамань Темрюкского района», — говорится в сообщении.

Площадь пятна составила около 2,8 тысячи кв. метров. Его локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом. Под водой кормовую часть танкера осматривают водолазы.