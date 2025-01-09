В оперштабе Кубани назвали фейком открытие «мазутных ванн» для туристов в Анапе

Распространяемые в Сети заявления о том, что в Анапе будут открыты «инновационные мазутные ванны» для отдыхающих, являются ложной информацией. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края. Там подчёркивается, что подобные шутки даже нельзя назвать смешными.

«Внимание, фейк! На нескольких сайтах в сети Интернет, телеграм-каналах распространяют информацию о якобы открытии в Анапе инновационных мазутных ванн по инициативе администрации города. Правда: конечно, это не так», — отмечается в тексте.