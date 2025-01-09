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Регион
9 января, 18:35

В оперштабе Кубани назвали фейком открытие «мазутных ванн» для туристов в Анапе

Уборка на пляжах Кубани. Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

Уборка на пляжах Кубани. Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

Распространяемые в Сети заявления о том, что в Анапе будут открыты «инновационные мазутные ванны» для отдыхающих, являются ложной информацией. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края. Там подчёркивается, что подобные шутки даже нельзя назвать смешными.

«Внимание, фейк! На нескольких сайтах в сети Интернет, телеграм-каналах распространяют информацию о якобы открытии в Анапе инновационных мазутных ванн по инициативе администрации города. Правда: конечно, это не так», — отмечается в тексте.

В оперштабе напомнили, что мазут — очень вредное вещество, которое не должно контактировать с кожей, поэтому волонтёры и спасатели занимались очисткой побережья Кубани в специальных защитных комбинезонах.

В Анапе серьёзно пострадали уникальные песчаные дюны после выброса мазута
В Анапе серьёзно пострадали уникальные песчаные дюны после выброса мазута

Напомним, в середине декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Нефтепродукты выбросило на берег в Краснодарском крае, загрязнение растянулось более чем на 60 км. В январе масляное пятно достигло берегов Севастополя. Сейчас специалисты опасаются срыва курортного сезона 2025 года. Также мазутное пятно уже достигло юго-западных окраин Крымского полуострова. Если усилится ветер и скажутся течения, то нефтепродукты могут попасть на пляжи Фороса и Ласпи.

Татьяна Миссуми
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