В оперштабе Кубани назвали фейком открытие «мазутных ванн» для туристов в Анапе
Уборка на пляжах Кубани. Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край
Распространяемые в Сети заявления о том, что в Анапе будут открыты «инновационные мазутные ванны» для отдыхающих, являются ложной информацией. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края. Там подчёркивается, что подобные шутки даже нельзя назвать смешными.
«Внимание, фейк! На нескольких сайтах в сети Интернет, телеграм-каналах распространяют информацию о якобы открытии в Анапе инновационных мазутных ванн по инициативе администрации города. Правда: конечно, это не так», — отмечается в тексте.
В оперштабе напомнили, что мазут — очень вредное вещество, которое не должно контактировать с кожей, поэтому волонтёры и спасатели занимались очисткой побережья Кубани в специальных защитных комбинезонах.
Напомним, в середине декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Нефтепродукты выбросило на берег в Краснодарском крае, загрязнение растянулось более чем на 60 км. В январе масляное пятно достигло берегов Севастополя. Сейчас специалисты опасаются срыва курортного сезона 2025 года. Также мазутное пятно уже достигло юго-западных окраин Крымского полуострова. Если усилится ветер и скажутся течения, то нефтепродукты могут попасть на пляжи Фороса и Ласпи.