В Анапе серьёзно пострадали уникальные песчаные дюны после выброса мазута
Побережье в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / Администрация Краснодарского края
В Краснодарском крае в Анапе серьёзно пострадали песчаные дюны из-за выброса нефтепродуктов после ЧП с танкерами. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«В рамках ликвидации последствий ЧС предстоит провести большую работу по сохранению уникальных песчаных дюн, серьёзно пострадавших от выброса нефтепродуктов», — приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Глава региона дополнил, что сейчас специалисты вывозят тонны песка для расчистки пляжей от мазута. По его словам, вопрос по восстановлению дюн будет проработан совместно с Минприроды РФ, МЧС России, а также заинтересованными федеральными органами и учёными.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. В январе масляное пятно достигло берегов Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Специалисты-экологи говорят, что промысловая деятельность в пострадавшей акватории будет ограничена до следующего промыслового периода. Кроме того, существует вероятность срыва курортного сезона 2025 года. В Анапе тем временем вывезли более 118 тысяч тонн замазученного песка.