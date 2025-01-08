В Анапе серьёзно пострадали уникальные песчаные дюны после выброса мазута

В Краснодарском крае в Анапе серьёзно пострадали песчаные дюны из-за выброса нефтепродуктов после ЧП с танкерами. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Глава региона дополнил, что сейчас специалисты вывозят тонны песка для расчистки пляжей от мазута. По его словам, вопрос по восстановлению дюн будет проработан совместно с Минприроды РФ, МЧС России, а также заинтересованными федеральными органами и учёными.