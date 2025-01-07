Более 118 тысяч тонн замазученного песка вывезли с пляжей Анапы

В Анапе и Темрюкском районе спасатели и волонтёры вывезли порядка 118 000 тонн загрязнённого мазутом песка и грунта. В порту города собрали более 14 000 килограммов нефтесодержащих отходов, сообщили в МЧС России.

Специалисты ликвидируют последствия разлива мазута. Видео © Telegram / МЧС России

«В акватории от порта Анапа до села Витязево абсорбируется мазут 10 маломерными судами ГИМС МЧС России, муниципальной службой спасания и Морспасслужбой. За сутки обработано 20 километров акватории береговой линии», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что в Керченском проливе было обследовано более 1 380 квадратных километров акватории, из которых обработано свыше 38.