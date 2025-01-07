Более 118 тысяч тонн замазученного песка вывезли с пляжей Анапы
В Анапе и Темрюкском районе спасатели и волонтёры вывезли порядка 118 000 тонн загрязнённого мазутом песка и грунта. В порту города собрали более 14 000 килограммов нефтесодержащих отходов, сообщили в МЧС России.
Специалисты ликвидируют последствия разлива мазута. Видео © Telegram / МЧС России
«В акватории от порта Анапа до села Витязево абсорбируется мазут 10 маломерными судами ГИМС МЧС России, муниципальной службой спасания и Морспасслужбой. За сутки обработано 20 километров акватории береговой линии», — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС добавили, что в Керченском проливе было обследовано более 1 380 квадратных километров акватории, из которых обработано свыше 38.
В Крыму новых выбросов нефтепродуктов не обнаружили. Всего начала работ оттуда вывезли свыше 260 тонн нефтепродуктов. В Севастополе обследовали 59 километров и вывезли 112 тонн замазученого песка, из которых свыше 27 тонн за последние сутки. По данным МЧС, последствия аварии там ликвидируют 240 человек и 25 единиц техники.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера с мазутом. Нефтепродукты выбросило на берег, загрязнение охватило более 60 км территории. По официальным данным, в море попадут 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От разлива страдают животные, к настоящему моменту в Чёрном море нашли мёртвыми уже 32 дельфинов. Однако, к сожалению, убрать все загрязнения к купальному сезону специалистам, скорее всего, не удастся.
Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край