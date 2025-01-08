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Регион
8 января, 10:40

В Севастополе после ЧП с танкерами впервые обнаружили мёртвых дельфинов

В прибрежной акватории Севастополя обнаружили несколько погибших дельфинов. Предполагается, что они умерли от разлива мазута с танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Об этом сообщил координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов в беседе с ТАСС.

«Обнаружено несколько мертвых дельфинов, работа по эвакуации их ведётся», — сказал Харламов, добавив, что волонтёры в Севастополе также постоянно находят птиц, попавших в масляные пятна в море и на побережье. Их отлавливают и отвозят к ветеринарам.

Выброс мазута впервые зафиксирован в крымском Судаке
Выброс мазута впервые зафиксирован в крымском Судаке

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. В январе масляное пятно достигло берегов Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Специалисты-экологи говорят, что промысловая деятельность в пострадавшей акватории будет ограничена до следующего промыслового периода. Кроме того, существует вероятность срыва курортного сезона 2025 года. Известно, что уже было найдено 32 мёртвых дельфина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PJ photography

Николай Рюмин
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