В Севастополе после ЧП с танкерами впервые обнаружили мёртвых дельфинов

В прибрежной акватории Севастополя обнаружили несколько погибших дельфинов. Предполагается, что они умерли от разлива мазута с танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Об этом сообщил координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов в беседе с ТАСС.

«Обнаружено несколько мертвых дельфинов, работа по эвакуации их ведётся», — сказал Харламов, добавив, что волонтёры в Севастополе также постоянно находят птиц, попавших в масляные пятна в море и на побережье. Их отлавливают и отвозят к ветеринарам.