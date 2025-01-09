Мазутное пятно угрожает курортам на юго-западе Крыма
Мазутное пятно угрожает пляжам Фороса и Ласпи на юго-западе Крыма
Мазутное пятно, появившееся в Чёрном море после крушения двух танкеров, приблизилось к юго-западной части Крыма, есть опасность выброса вредных веществ на пляжи Фороса и Ласпи. Об этом сообщил ТАСС специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.
«В районе Ласпи и Фороса, согласно свежим спутниковым снимкам, загрязнения есть, и пока большой вопрос, как они будут двигаться. Возможность того, что они достигнут берега, есть», — поделился он.
По его словам, пока неясно, по какому сценарию будет развиваться дальнейшая ситуация. Если локальные течения усилятся или поднимется ветер в сторону берега, то велика вероятность выброса мазутного пятна на побережье Крыма.
Напомним, в середине декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. Нефтепродукты выбросило на берег в Краснодарском крае, загрязнение растянулось более чем на 60 км. В январе масляное пятно достигло берегов Севастополя. Сейчас специалисты опасаются срыва курортного сезона 2025 года. Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что экологическая ситуация на полуострове может ухудшиться, хотя сейчас обстановка в регионе гораздо лучше в сравнении с положением на Кубани.