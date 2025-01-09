Мазутное пятно угрожает курортам на юго-западе Крыма

Мазутное пятно, появившееся в Чёрном море после крушения двух танкеров, приблизилось к юго-западной части Крыма, есть опасность выброса вредных веществ на пляжи Фороса и Ласпи. Об этом сообщил ТАСС специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

«В районе Ласпи и Фороса, согласно свежим спутниковым снимкам, загрязнения есть, и пока большой вопрос, как они будут двигаться. Возможность того, что они достигнут берега, есть», — поделился он.