Российские учёные предложили переработать мазут с пляжей Кубани в экоуголь
Учёные Калининградского технического университета (КГТУ) предложили пустить в дело собранный в Краснодарском крае мазут, переработав его. Об этом сообщает пресс-служба университета.
«Учёные университета просят обратить внимание на свои патенты, которые сегодня находятся в широком доступе, руководству борющихся с катастрофическим загрязнением районов черноморского побережья. В КГТУ ещё в 2014 году были разработаны передовые технологии превращения тяжелых фракций нефти в высококалорийное твёрдое топливо (экоуголь)», — говорится в сообщении.
Учёные полагают, что проблему утилизации мазута можно решить через коммерческое использование последствий техногенной аварии, выпуская товарную продукцию, согласно патенту РФ №2525074 на «Высоконаполненный композиционный материал».
В пресс-службе отметили, что данный инновационный композиционный материал включает отходы синтетического пластика, тяжёлые нефтяные фракции и природные наполнители, такие как торф, водоросли и кора деревьев. В зависимости от пропорций этих компонентов он может использоваться как эффективное твёрдое топливо или в качестве гидрофобизирующей мастики.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе ко дну пошли два танкера «Волгонефть». На борту находились около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось примерно 3,7 тыс. тонн нефтепродуктов. Сначала масляное пятно достигло берегов Краснодара, а затем добралось и до Севастополя. Тем временем с побережья Кубани собрано уже почти 78 тысяч тонн грунта с мазутом.
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