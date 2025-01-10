Российские учёные предложили переработать мазут с пляжей Кубани в экоуголь

Учёные Калининградского технического университета (КГТУ) предложили пустить в дело собранный в Краснодарском крае мазут, переработав его. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Учёные университета просят обратить внимание на свои патенты, которые сегодня находятся в широком доступе, руководству борющихся с катастрофическим загрязнением районов черноморского побережья. В КГТУ ещё в 2014 году были разработаны передовые технологии превращения тяжелых фракций нефти в высококалорийное твёрдое топливо (экоуголь)», — говорится в сообщении.

Учёные полагают, что проблему утилизации мазута можно решить через коммерческое использование последствий техногенной аварии, выпуская товарную продукцию, согласно патенту РФ №2525074 на «Высоконаполненный композиционный материал».