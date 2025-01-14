Россиян предупредили о сокращении мест отдыха на Чёрном море из-за разлива мазута

Вице-президент Альянса турагентств (АТА) России Алексан Мкртчян предупредил сограждан о сокращении мест отдыха на Чёрном море из-за разлива мазута. При этом он призвал излишне не драматизировать ситуацию, а вместо этого искать альтернативные варианты.

«Когда мы говорим о Крыме, я не хотел бы драматизировать. Там пострадал в основном Керченский полуостров, где всего 3% отелей. То есть, 97% отелей Крыма — Алушта, Ялта, Форос и т.д. — там всё хорошо», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».