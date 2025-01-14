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Регион
14 января, 15:36

Россиян предупредили о сокращении мест отдыха на Чёрном море из-за разлива мазута

В АТА предупредили о сокращении мест отдыха на Чёрном море из-за разлива мазута

Вице-президент Альянса турагентств (АТА) России Алексан Мкртчян предупредил сограждан о сокращении мест отдыха на Чёрном море из-за разлива мазута. При этом он призвал излишне не драматизировать ситуацию, а вместо этого искать альтернативные варианты.

«Когда мы говорим о Крыме, я не хотел бы драматизировать. Там пострадал в основном Керченский полуостров, где всего 3% отелей. То есть, 97% отелей Крыма — Алушта, Ялта, Форос и т.д. — там всё хорошо», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

По его словам, в качестве альтернативы курортам Краснодарского края туроператоры предлагают для детского отдыха Крым. Впрочем, россияне могут найти отели по приемлемым ценам в Туапсинском районе и Геленджике. Эксперт подчеркнул, что на всём побережье Чёрного моря «неадекватные цены» встречаются только в Сочи.

Правительственная комиссия займётся разливом мазута в Чёрном море
Правительственная комиссия займётся разливом мазута в Чёрном море

Напоминаем, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров с мазутом. После ЧП россиянам рассказали, что их ждёт на курортах. Также гражданам объяснили, как спасают пляжи Анапы после разлива нефти. К слову, глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил о возможных новых утечках мазута летом.

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Борис Эльфанд
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