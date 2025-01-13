Правительственная комиссия займётся разливом мазута в Чёрном море

Создана правительственная комиссия для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, возглавляемая вице-премьером Виталием Савельевым. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании.

Комиссия создана Мишустиным по поручению главы государства Владимира Путина. Первым её заместителем стал руководитель МЧС Александр Куренков, который будет управлять службами на месте ЧС. В комиссию также вошли министры природных ресурсов, транспорта, финансов и другие представители ведомств и регионов.