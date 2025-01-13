Правительственная комиссия займётся разливом мазута в Чёрном море
Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе
Создана правительственная комиссия для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Создана правительственная комиссия для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, возглавляемая вице-премьером Виталием Савельевым. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании.
Комиссия создана Мишустиным по поручению главы государства Владимира Путина. Первым её заместителем стал руководитель МЧС Александр Куренков, который будет управлять службами на месте ЧС. В комиссию также вошли министры природных ресурсов, транспорта, финансов и другие представители ведомств и регионов.
Вместе с этим глава кабмина поручил как можно скорее восстановить экосистему черноморского побережья после разлива мазута и не допустить новых утечек топлива. Также он подчеркнул, что Минприроды разработает идеи по устранению последствий ЧС в Чёрном море.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера с мазутом. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Устранить все загрязнения до начала купального сезона специалистам, вероятно, не удастся.