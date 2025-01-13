Аксёнов предупредил о возможных новых утечках мазута летом
Аксёнов: Остатки мазута могут вытечь из танкеров в курортный сезон
Волонтёры очищают берег от мазута у Чёрного моря. Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
Остатки мазута, оставшиеся внутри потерпевших крушение танкеров, могут вытечь во время курортного сезона при потеплении воды. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Если до лета не будут приняты решения о подъёме [танкеров], то летом из танков может выйти [мазут] в течение курортного сезона», — предупредил глава полуострова в эфире телеканала «Россия-24».
Аксёнов дополнил, что в настоящее время мазут, который собирают волонтёры, находится в вязком состоянии из-за низкой температуры воды. Однако он также выразил уверенность в том, что у властей есть достаточно сил и средств для быстрой ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории полуострова.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера с мазутом. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Устранить все загрязнения до начала купального сезона специалистам, вероятно, не удастся. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий разлива мазута.