В МЧС рассказали, где сложилась самая тяжёлая ситуация после утечки мазута с танкеров

Самая сложная ситуация после утечка мазута с танкеров сложилась около порта Тамань. Там в море продолжает вытекать мазут из повреждённой части танкера «Волгонефть-239», заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Глава МЧС Куренков проверил ход работ после утечки мазута с танкеров в Анапе. Видео © Telegram / МЧС России

«Основная задача — это продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове. Этим намерен заниматься в ближайшую неделю, как минимум. Буду находиться здесь на территории», — заявил Александр Куренков.