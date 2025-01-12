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12 января, 12:14

В МЧС рассказали, где сложилась самая тяжёлая ситуация после утечки мазута с танкеров

Глава МЧС: Около порта Тамань самая трудная обстановка после утечки мазута

Самая сложная ситуация после утечка мазута с танкеров сложилась около порта Тамань. Там в море продолжает вытекать мазут из повреждённой части танкера «Волгонефть-239», заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Глава МЧС Куренков проверил ход работ после утечки мазута с танкеров в Анапе. Видео © Telegram / МЧС России

«Основная задача это продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове. Этим намерен заниматься в ближайшую неделю, как минимум. Буду находиться здесь на территории», — заявил Александр Куренков.

В ближайшие сутки команда специалистов намерена пробить дорогу к потерпевшему крушение судну. Решается вопрос, как именно это можно сделать и какие силы для этого потребуются. Планируется обвести судно по кругу, чтобы во время шторма мазут не распространялся по морю.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров с мазутом. Нефтепродукты выбросило на берег, загрязнение охватило более 60 км территории. В море попали нефтепродукты. От разлива страдают животные, к настоящему моменту в Чёрном море нашли мёртвыми уже 32 дельфинов. Однако, к сожалению, убрать все загрязнения к купальному сезону специалистам, скорее всего, не удастся.

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Telegram / МЧС России

Полина Никифорова
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