Акваторию Чёрного моря в Севастополе и Анапе полностью очистили от мазута

Специалисты полностью очистили акваторию Чёрного моря в Севастополе и Анапе от мазута после ЧП с танкерами у Керченского пролива. Повторных загрязнений по состоянию на вторник не зафиксировано, сообщили журналистам в ФГБУ «Морспасслужба».

«Более 100 кв. м были локализованы и очищены от мазута. За последние сутки не поступало сообщений о загрязнении акватории у причалов порта. Акватория и береговая полоса г. Анапа: на сегодняшний день все загрязнения на акватории очищены», — указано в сообщении.

В службе добавили, что в Севастополе специалисты с момента загрязнения собрали свыше 1,5 тысячи кг нефтепродуктов. А в Анапе ручным способом собрано ещё около 14,8 тысячи кг нефтесодержащих отходов. Кроме того, там в устьях рек и лиманах установили 210 метров боновых заграждений.