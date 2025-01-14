Акваторию Чёрного моря в Севастополе и Анапе полностью очистили от мазута
«Морспасслужба»: Акватории Севастополя и Анапы полностью очищены от мазута
Работа волонтёров в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край
Специалисты полностью очистили акваторию Чёрного моря в Севастополе и Анапе от мазута после ЧП с танкерами у Керченского пролива. Повторных загрязнений по состоянию на вторник не зафиксировано, сообщили журналистам в ФГБУ «Морспасслужба».
«Более 100 кв. м были локализованы и очищены от мазута. За последние сутки не поступало сообщений о загрязнении акватории у причалов порта. Акватория и береговая полоса г. Анапа: на сегодняшний день все загрязнения на акватории очищены», — указано в сообщении.
В службе добавили, что в Севастополе специалисты с момента загрязнения собрали свыше 1,5 тысячи кг нефтепродуктов. А в Анапе ручным способом собрано ещё около 14,8 тысячи кг нефтесодержащих отходов. Кроме того, там в устьях рек и лиманах установили 210 метров боновых заграждений.
Уточняется, что суды «Морспасслужбы» за минувшие сутки обследовали 42,4 квадратных километров акватории в районе ЧС. Специалисты не выявили загрязнений.
Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера с мазутом. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Загрязнения дошли до берегов Кубани и Крыма. Самая сложная ситуация после утечка мазута с танкеров сложилась около порта Тамань. В оперштабе Краснодарского края заявили, что волонтёры собрали основную часть мазута, вытекшего с танкера «Волгонефть-239» в Темрюкском районе.