В акватории Чёрного моря собрали основную часть мазута из «Волгонефти-239»

Специалисты собрали основную часть мазута, вытекшего с танкера «Волгонефть-239» в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает телеграм-канал оперштаба региона.

Сообщается, что экскаватор собрал большую массу мазута во время прокладки дороги. В настоящее время продолжается извлечение оставшихся фрагментов. Небольшие полосы у берега убирают вручную с помощью лопат, а ранее вытекший нефтепродукт удерживали бонами, чтобы предотвратить его распространение.