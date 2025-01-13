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13 января, 12:24

В акватории Чёрного моря собрали основную часть мазута из «Волгонефти-239»

В акватории Чёрного моря собрали основную часть мазута из «Волгонефти-239». Обложка © Шедеврум / Life.ru

В акватории Чёрного моря собрали основную часть мазута из «Волгонефти-239». Обложка © Шедеврум / Life.ru

Специалисты собрали основную часть мазута, вытекшего с танкера «Волгонефть-239» в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает телеграм-канал оперштаба региона.

Сообщается, что экскаватор собрал большую массу мазута во время прокладки дороги. В настоящее время продолжается извлечение оставшихся фрагментов. Небольшие полосы у берега убирают вручную с помощью лопат, а ранее вытекший нефтепродукт удерживали бонами, чтобы предотвратить его распространение.

Аксёнов предупредил о возможных новых утечках мазута летом
Аксёнов предупредил о возможных новых утечках мазута летом

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера с мазутом. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Загрязнения дошли до берегов Кубани и Крыма. Самая сложная ситуация после утечка мазута с танкеров сложилась около порта Тамань.

Оксана Попова
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