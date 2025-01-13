«Я проявил слабость»: Обматеривший волонтёров кубанский чиновник принёс извинения

Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин прокомментировал скандальную видеозапись, на которой он нецензурно выражается в общении с волонтёрами центра по очистке птиц от мазута. Чиновник извинился за произошедшее и поделился деталями конфликта, который выбил его из колеи.

Ролик с участием Урайкина появился в Сети после того, как некоторые добровольцы сообщили о якобы закрытии реабилитационного центра посреди ночи. На записи заместитель министра призывает авторов видео не распространять дезинформацию и не разводить панику. В интервью Пятому каналу чиновник пояснил, что волонтёров никто не выгонял, а речь шла лишь о приостановке работы для переезда на новое место. Позднее время суток было выбрано для переноса вещей самими волонтёрами, так как днём у них много работы.

«Моя задача — создавать максимально комфортные условия для волонтёров. Когда видишь, что их выгоняют ночью… Любой бы отреагировал так же. Я искренне извиняюсь, это недопустимо с моей стороны. Я проявил слабость, эмоции просто зашкаливают», — отреагировал Урайкин.

Сергей Урайкин о ролике с волонтёрами. Видео © Пятый канал