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Регион
12 января, 22:48

«Я проявил слабость»: Обматеривший волонтёров кубанский чиновник принёс извинения

Кубанский чиновник извинился за нецензурную лексику в общении с волонтёрами

Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин прокомментировал скандальную видеозапись, на которой он нецензурно выражается в общении с волонтёрами центра по очистке птиц от мазута. Чиновник извинился за произошедшее и поделился деталями конфликта, который выбил его из колеи.

Ролик с участием Урайкина появился в Сети после того, как некоторые добровольцы сообщили о якобы закрытии реабилитационного центра посреди ночи. На записи заместитель министра призывает авторов видео не распространять дезинформацию и не разводить панику. В интервью Пятому каналу чиновник пояснил, что волонтёров никто не выгонял, а речь шла лишь о приостановке работы для переезда на новое место. Позднее время суток было выбрано для переноса вещей самими волонтёрами, так как днём у них много работы.

«Моя задача — создавать максимально комфортные условия для волонтёров. Когда видишь, что их выгоняют ночью… Любой бы отреагировал так же. Я искренне извиняюсь, это недопустимо с моей стороны. Я проявил слабость, эмоции просто зашкаливают», — отреагировал Урайкин.

Сергей Урайкин о ролике с волонтёрами. Видео © Пятый канал

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А тем временем в Анапе готовятся запустить новые центры по спасению птиц от мазута. В настоящий момент в городе круглосуточно работают две такие «мойки». Там пернатых не только очищают от нефтепродуктов, но и дают им необходимые медпрепараты.

Обложка ©

Telegram / Вениамин Кондратьев

Илья Пушкарев
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