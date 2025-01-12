Орнитолог объяснила, почему отмытых от мазута птиц нужно скорее отпускать на волю
Орнитолог Смирнова: Отмытых от мазута птиц нужно отпускать как можно скорее
Отмытых от мазута птиц, у которых не поражены внутренние органы, нужно как можно скорее отпускать на волю, уверена председатель краснодарского отделения Русского орнитологического общества Светлана Смирнова. По её словам, пернатым лучше восстанавливаться в дикой среде, иначе они растеряют свои навыки.
«Птица, которая содержится в неволе более 3 недель, становится не выпускной, это уже зоопарковская птица. Она теряет все свои навыки и в первую очередь состояние мышечной системы, она не может охотиться и достойно себя вести в природе», — отметила орнитолог в беседе с РИА «ФедералПресс».
Напомним,15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате разлива мазута пострадали морские обитатели и птицы, спасение которых идёт полным ходом. В частности, на Кубани волонтёр изобрёл средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса. Во всём регионе спасли уже более двух тысяч пернатых. К слову, спасённых от мазута птиц начали выпускать в реку в Краснодаре.
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