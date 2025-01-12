Орнитолог объяснила, почему отмытых от мазута птиц нужно скорее отпускать на волю

Отмытых от мазута птиц, у которых не поражены внутренние органы, нужно как можно скорее отпускать на волю, уверена председатель краснодарского отделения Русского орнитологического общества Светлана Смирнова. По её словам, пернатым лучше восстанавливаться в дикой среде, иначе они растеряют свои навыки.

«Птица, которая содержится в неволе более 3 недель, становится не выпускной, это уже зоопарковская птица. Она теряет все свои навыки и в первую очередь состояние мышечной системы, она не может охотиться и достойно себя вести в природе», — отметила орнитолог в беседе с РИА «ФедералПресс».