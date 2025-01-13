Глава Росмолодёжи вступился за оскорблённых волонтёров на Кубани
Глава Росмолодёжи Гуров раскритиковал чиновника, обругавшего волонтёров на Кубани
Глава Росмолодёжи Григорий Гуров вступился за волонтёров, убиравших мазут на пляжах Анапы, которых обругал замминистра образования региона Сергей Урайкин. Общественник заявил в своём телеграм-канале, что не позволит так общаться с добровольцами.
«Мы не позволим кричать на волонтёров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», — сказал он.
Лидер организации призвал население с уважением относиться к трудам добровольцев, которыми нужно гордиться.
Вскоре после инцидента Сергей Урайкин прокомментировал скандальную видеозапись, на которой он нецензурно выражается в общении с волонтёрами центра по очистке птиц от мазута. Чиновник извинился за произошедшее и поделился деталями конфликта, который выбил его из колеи.
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