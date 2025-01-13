Глава Росмолодёжи вступился за оскорблённых волонтёров на Кубани

Глава Росмолодёжи Григорий Гуров вступился за волонтёров, убиравших мазут на пляжах Анапы, которых обругал замминистра образования региона Сергей Урайкин. Общественник заявил в своём телеграм-канале, что не позволит так общаться с добровольцами.

«Мы не позволим кричать на волонтёров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», — сказал он.

Лидер организации призвал население с уважением относиться к трудам добровольцев, которыми нужно гордиться.