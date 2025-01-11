Более 157 тысяч тонн замазученного песка вывезли с побережья Кубани

Свыше 157 тысяч тонн загрязнённого нефтепродуктами грунта собрали с морского побережья Краснодарского края. Об этом сообщили в МЧС России.

Работы по устранению последствий разлива мазута. Видео © Telegram / МЧС России

В ведомстве добавили, было установлено 400 метров боновых заграждений, обустроены подъездные пути и поставлены световые мачты. Также спасатели вывезли 303 тонны нефтеводяной смеси. Для выполнения этих работ задействовано 43 единицы инженерной техники.