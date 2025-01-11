Более 157 тысяч тонн замазученного песка вывезли с побережья Кубани
Свыше 157 тысяч тонн загрязнённого нефтепродуктами грунта собрали с морского побережья Краснодарского края. Об этом сообщили в МЧС России.
Работы по устранению последствий разлива мазута. Видео © Telegram / МЧС России
В ведомстве добавили, было установлено 400 метров боновых заграждений, обустроены подъездные пути и поставлены световые мачты. Также спасатели вывезли 303 тонны нефтеводяной смеси. Для выполнения этих работ задействовано 43 единицы инженерной техники.
В причерноморском посёлке Витязево функционирует центр помощи животным, где ветеринары и волонтёры спасают птиц. Там помогли уже 5883 пернатым.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров «Волгонефть». На борту было около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Сначала мазут достиг берега в Краснодарском крае. В январе масляное пятно пришло и к Севастополю. В Черноморском районе Крыма объявлен режим ЧС. К сегодняшнему дню загрязнение дошло до Ялты. Пятно уже приблизилось к юго-западной части полуострова, есть вероятность выброса вредных веществ на пляжи Фороса и Ласпи. Из-за разлива нефтепродуктов за неделю в Чёрном море погибло около 60 дельфинов.
Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край