Балицкий: Мазут с танкеров в Керченском проливе обнаружили на Азовском побережье

В Запорожской области на побережье Азовского моря обнаружен выброс мазута. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«На Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязнённый участок протяжённостью 14,5 км, с мелкими фрагментами твёрдой фракции мазута», — говорится в его посте.





