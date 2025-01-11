Балицкий: Мазут с танкеров в Керченском проливе обнаружили на Азовском побережье
Работы в Запорожской области по очистке азовского побережья от мазута. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
В Запорожской области на побережье Азовского моря обнаружен выброс мазута. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«На Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязнённый участок протяжённостью 14,5 км, с мелкими фрагментами твёрдой фракции мазута», — говорится в его посте.
Балицкий добавил, что на береговой линии косы Пересыпь также нашли маленький участок загрязнения площадью пять квадратных метров. В ликвидации обнаруженных в регионе выбросов нефтепродуктов участвуют сотрудники ГУ МЧС, администраций, а также добровольцы.
Ранее сообщалось, что после крушения двух танкеров в Керченском проливе 28 декабря в самой Керчи и Ленинском районе Республики Крым был введён режим ЧС. С пятого января аналогичное решение приняли власти Севастополя, а с девятого — Евпатории и Сакского района. Сегодня режим чрезвычайной ситуации объявили в Черноморском районе Крыма, после того как мазутные пятна появились на побережье у сёл Окуневка, Знаменское и Громово.