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Регион
11 января, 16:13

Балицкий: Мазут с танкеров в Керченском проливе обнаружили на Азовском побережье

Работы в Запорожской области по очистке азовского побережья от мазута. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Работы в Запорожской области по очистке азовского побережья от мазута. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

В Запорожской области на побережье Азовского моря обнаружен выброс мазута. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«На Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязнённый участок протяжённостью 14,5 км, с мелкими фрагментами твёрдой фракции мазута», — говорится в его посте.

  • На побережье Азовского моря в Запорожской области обнаружили выбросы мазута. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
    На побережье Азовского моря в Запорожской области обнаружили выбросы мазута. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
  • На побережье Азовского моря в Запорожской области обнаружили выбросы мазута. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
    На побережье Азовского моря в Запорожской области обнаружили выбросы мазута. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
  • На побережье Азовского моря в Запорожской области обнаружили выбросы мазута. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
    На побережье Азовского моря в Запорожской области обнаружили выбросы мазута. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

На побережье Азовского моря в Запорожской области обнаружили выбросы мазута. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

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Балицкий добавил, что на береговой линии косы Пересыпь также нашли маленький участок загрязнения площадью пять квадратных метров. В ликвидации обнаруженных в регионе выбросов нефтепродуктов участвуют сотрудники ГУ МЧС, администраций, а также добровольцы.

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Ранее сообщалось, что после крушения двух танкеров в Керченском проливе 28 декабря в самой Керчи и Ленинском районе Республики Крым был введён режим ЧС. С пятого января аналогичное решение приняли власти Севастополя, а с девятого — Евпатории и Сакского района. Сегодня режим чрезвычайной ситуации объявили в Черноморском районе Крыма, после того как мазутные пятна появились на побережье у сёл Окуневка, Знаменское и Громово.

Юрий Лысенко
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