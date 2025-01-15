Кричал и матерился: Гонщика Афонькина задержали в аэропорту Перми за хулиганство
SHOT: Гонщика «Арт Ралли» Афонькина задержали в аэропорту Перми за хулиганство
Михаил Афонькин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aifonkin
Гонщика-штурмана «Арт Ралли» Михаила Афонькина задержали в аэропорту Перми. Как сообщает SHOT, он громко кричал и материл сотрудников Большого Савино.
По данным телеграм-канала, накануне Афонькин наехал на представителей аэропорта, нецензурной бранью орал на них и не мог угомониться, так как хотел поскорее улететь, но рейс задерживали из-за обильного снегопада в Петербурге. 40-летний уроженец Северной столицы, предварительно, был выпившим.
Прибывшие на место сотрудники полиции скрутили Афонькина и составили на него протокол по статье «Мелкое хулиганство». Теперь мужчине грозит штраф 500 рублей.
Михаил Афонькин — гонщик-штурман Art Rally, в автоспорте с 2015 года, выступал штурманом на ралли-спринтах, региональных соревнованиях.
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