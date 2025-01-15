Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 января, 07:32

Кричал и матерился: Гонщика Афонькина задержали в аэропорту Перми за хулиганство

SHOT: Гонщика «Арт Ралли» Афонькина задержали в аэропорту Перми за хулиганство

Михаил Афонькин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aifonkin

Михаил Афонькин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aifonkin

Гонщика-штурмана «Арт Ралли» Михаила Афонькина задержали в аэропорту Перми. Как сообщает SHOT, он громко кричал и материл сотрудников Большого Савино.

По данным телеграм-канала, накануне Афонькин наехал на представителей аэропорта, нецензурной бранью орал на них и не мог угомониться, так как хотел поскорее улететь, но рейс задерживали из-за обильного снегопада в Петербурге. 40-летний уроженец Северной столицы, предварительно, был выпившим.

Прибывшие на место сотрудники полиции скрутили Афонькина и составили на него протокол по статье «Мелкое хулиганство». Теперь мужчине грозит штраф 500 рублей.

Михаил Афонькин — гонщик-штурман Art Rally, в автоспорте с 2015 года, выступал штурманом на ралли-спринтах, региональных соревнованиях.

Рейс из Нью-Йорка экстренно посадили в Казани из-за алкошоу буйного пассажира
Рейс из Нью-Йорка экстренно посадили в Казани из-за алкошоу буйного пассажира

Ранее Life.ru писал, что один из пассажиров рейса Нижнекамск — Москва во время полёта заявил о двух бомбах в самолёте. Борт приземлился в Шереметьево. Правоохранители не нашли никаких взрывных устройств. Позже выяснилось, что дебошир — директор компании по продажи бытовой химии из Набережных Челнов 42-летний Дмитрий Гейль. Оказалось, что в прошлом его привлекали по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Спорт
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar