Около 90 рейсов пришлось задержать в Пулково из-за плохой погоды

Петербургский аэропорт Пулково дважды за сутки приостанавливал взлётно-посадочные операции из-за неблагоприятных погодных условий. Были задержаны около 90 рейсов, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

90 рейсов задержаны в Пулково. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

«Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в Пулково», — отметили в ведомстве.

В воздушной гавани продолжает работу мобильная приёмная для оказания помощи пассажирам. С целью контроля соблюдения прав граждан в аэропорт выехал транспортный прокурор Роман Терентьев.