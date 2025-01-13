Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 21:59

Около 90 рейсов пришлось задержать в Пулково из-за плохой погоды

Петербургский аэропорт Пулково дважды за сутки приостанавливал взлётно-посадочные операции из-за неблагоприятных погодных условий. Были задержаны около 90 рейсов, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

90 рейсов задержаны в Пулково. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

«Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в Пулково», — отметили в ведомстве.

В воздушной гавани продолжает работу мобильная приёмная для оказания помощи пассажирам. С целью контроля соблюдения прав граждан в аэропорт выехал транспортный прокурор Роман Терентьев.

Более 30 самолётов вместо Пулково улетели на запасные аэродромы из-за непогоды
Более 30 самолётов вместо Пулково улетели на запасные аэродромы из-за непогоды

Напомним, аэропорт был вынужден временно остановить приём и отправку самолётов из-за сложных метеоусловий утром 12 января. После расчистки взлётно-посадочных полос в 13:25 по московскому времени работу воздушной гавани удалось возобновить, но позже ограничения были введены повторно.

Обложка ©

Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar