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12 января, 10:05

Более 30 самолётов вместо Пулково улетели на запасные аэродромы из-за непогоды

Росавиация: 33 самолёта ушли на запасные аэродромы из-за снега и дождя в Пулково

Более 30 самолётов, летевших в Санкт-Петербург, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. В настоящее время аэропорт Пулково не отправляет и не принимает рейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.

Работа аэродромных служб Пулково. Видео © Telegram / Представитель Росавиации

«33 самолёта, совершавших рейсы в Санкт-Петербург, приземлились на запасных аэродромах, в первую очередь Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

Пулково уже около шести часов находится под дождём и снегом. В результате задержаны примерно 50 рейсов, из которых около 10 отменены. Работники аэропорта трудятся в усиленном режиме, очищая взлётно-посадочную полосу и обрабатывая самолёты противообледенительной жидкостью.

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Ранее сообщалось, что в середине января россиян ждёт апрельская погода. В стране ожидается потепление, а о морозах не может быть и речи. По словам синоптика Романа Вильфанда, все эти погодные условия являются «совершенно аномальной ситуацией», которая связана с переносом тёплого воздуха.

Обложка ©

Telegram / Представитель Росавиации

Наталья Демьянова
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