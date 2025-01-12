Более 30 самолётов вместо Пулково улетели на запасные аэродромы из-за непогоды

Более 30 самолётов, летевших в Санкт-Петербург, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. В настоящее время аэропорт Пулково не отправляет и не принимает рейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.

Работа аэродромных служб Пулково. Видео © Telegram / Представитель Росавиации

«33 самолёта, совершавших рейсы в Санкт-Петербург, приземлились на запасных аэродромах, в первую очередь Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

Пулково уже около шести часов находится под дождём и снегом. В результате задержаны примерно 50 рейсов, из которых около 10 отменены. Работники аэропорта трудятся в усиленном режиме, очищая взлётно-посадочную полосу и обрабатывая самолёты противообледенительной жидкостью.