Аэропорт Пулково закрыт на приём и отправку самолётов

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил приём и отправку самолётов. Решение принято в связи со сложными метеоусловиями.

Как сообщается в телеграм-канале аэропорта, это связано с необходимостью очистки взлётно-посадочной полосы от снега. Работу гавани планируется возобновить ориентировочно после 09:15 мск.