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12 января, 05:56

Аэропорт Пулково закрыт на приём и отправку самолётов

Аэропорт Пулково временно приостановил работу из-за сложных метеоусловий

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил приём и отправку самолётов. Решение принято в связи со сложными метеоусловиями.

Как сообщается в телеграм-канале аэропорта, это связано с необходимостью очистки взлётно-посадочной полосы от снега. Работу гавани планируется возобновить ориентировочно после 09:15 мск.

Ограничения на полёты в аэропортах Ижевска и Кирова сняты
Ограничения на полёты в аэропортах Ижевска и Кирова сняты

Днём ранее ограничения на посадку и вылет воздушных судов три раза вводили в аэропорту Нижнекамска. Работа приостанавливалась и в воздушных гаванях Саратова, Ульяновска, Самары и Казани.

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Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Оксана Попова
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