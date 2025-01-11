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11 января, 13:06

Аэропорт Казани второй раз за сутки закрыли для самолётов

Аэропорт Казани второй раз за сутки был закрыт на приём и отправку воздушных судов. О повторном введении ограничений на полёты сообщается в телеграм-канале Росавиации. Причины не называются.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 15:05 МСК введены в аэропорту Казани», — говорится в тексте.

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Напомним, что сегодня, 11 января, Росавиация объявила о введении ограничений на приём и выпуск самолётов в аэропорту Саратова для обеспечения безопасности полётов. Все запреты на полёты были отменены спустя четыре часа. Также ограничения коснулись аэропортов Ульяновска и Самары.

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Татьяна Миссуми
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