Аэропорт Казани второй раз за сутки закрыли для самолётов
Аэропорт Казани второй раз за сутки был закрыт на приём и отправку воздушных судов. О повторном введении ограничений на полёты сообщается в телеграм-канале Росавиации. Причины не называются.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 15:05 МСК введены в аэропорту Казани», — говорится в тексте.
Напомним, что сегодня, 11 января, Росавиация объявила о введении ограничений на приём и выпуск самолётов в аэропорту Саратова для обеспечения безопасности полётов. Все запреты на полёты были отменены спустя четыре часа. Также ограничения коснулись аэропортов Ульяновска и Самары.
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