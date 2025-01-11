Ещё над двумя российскими аэропортами начали разворачивать самолёты

Росавиация ввела временные ограничения ещё для двух аэропортов в России. На этот раз приём и выпуск лайнеров запретили в Ульяновске и Самаре. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС введены также в аэропортах: Ульяновск, Самара», — говорится в сообщении представителя Росавиации.

Сейчас экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. На данный момент это является главным приоритетом.