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11 января, 11:53

Ещё над двумя российскими аэропортами начали разворачивать самолёты

Аэропорты Ульяновска и Самары ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Росавиация ввела временные ограничения ещё для двух аэропортов в России. На этот раз приём и выпуск лайнеров запретили в Ульяновске и Самаре. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС введены также в аэропортах: Ульяновск, Самара»,говорится в сообщении представителя Росавиации.

Сейчас экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. На данный момент это является главным приоритетом.

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Напомним, что сегодня, 11 января, Росавиация объявила о введении ограничений в аэропорту Саратова. Эти меры также были приняты для обеспечения безопасности полётов. В настоящее время аэропорт временно приостановил приём и отправку пассажирских рейсов. Все самолёты из Еревана и Москвы были перенаправлены в Самару и Волгоград. Информации об отмене ограничений пока не поступало.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / djtrenershutter

Наталья Афонина
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