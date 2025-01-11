План «Ковёр» сняли в аэропортах трёх городов России

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска снова работают в штатном режиме, ограничения на приём и вылет самолётов отменены. Об этом информирует Росавиация.

«В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 08:30 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — рассказали в службе.

За время действия плана «Ковёр» два самолёта, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе. Меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.