Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска не принимают и не отправляют рейсы

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов из соображений безопасности введены в аэропортах трёх городов России: Казани, Нижнекамске и Ульяновске. Предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.

«Временные ограничения на приём и выпуск ВС введены в аэропортах: ➕Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE); Ульяновск (Баратаевка; UWLL). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – информирует пресс-служба Росавиации.