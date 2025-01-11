Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска не принимают и не отправляют рейсы
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов из соображений безопасности введены в аэропортах трёх городов России: Казани, Нижнекамске и Ульяновске. Предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.
«Временные ограничения на приём и выпуск ВС введены в аэропортах: ➕Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE); Ульяновск (Баратаевка; UWLL). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – информирует пресс-служба Росавиации.
Как уже писал Life.ru, ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию России. Больше всего БПЛА сбито над Чёрным морем – 31.
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