Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет самолёты

Временные ограничения введены в четвёртом российском аэропорту за утро, сообщает пресс-служба Росавиации. Меры приняты в воздушной гавани Саратова для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», – информирует Росавиация.