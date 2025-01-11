Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет самолёты
Аэропорт Гагарин в Саратове. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Временные ограничения введены в четвёртом российском аэропорту за утро, сообщает пресс-служба Росавиации. Меры приняты в воздушной гавани Саратова для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», – информирует Росавиация.
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов из соображений безопасности утром вводились в аэропортах трёх городов России, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА. Воздушные гавани Казани, Нижнекамска и Ульяновска уже заработали в штатном режиме.