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11 января, 07:41

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет самолёты

Аэропорт Гагарин в Саратове. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Аэропорт Гагарин в Саратове. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Временные ограничения введены в четвёртом российском аэропорту за утро, сообщает пресс-служба Росавиации. Меры приняты в воздушной гавани Саратова для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», – информирует Росавиация.

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов из соображений безопасности утром вводились в аэропортах трёх городов России, предварительно, из-за угрозы атаки БПЛА. Воздушные гавани Казани, Нижнекамска и Ульяновска уже заработали в штатном режиме.

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Андрей Бражников
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