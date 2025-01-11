Самолёты из Еревана и Москвы в Саратов перенаправили в Самару и Волгоград

Рейсы из Москвы и Еревана, которые направлялись в аэропорт Саратова, были перенаправлены в Самару и Волгоград из-за введения плана «Ковёр» над городом. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе саратовского аэропорта Гагарин.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта», — рассказали в пресс-службе воздушной гавани.