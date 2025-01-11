Самолёты из Еревана и Москвы в Саратов перенаправили в Самару и Волгоград
Рейсы из Москвы и Еревана, которые направлялись в аэропорт Саратова, были перенаправлены в Самару и Волгоград из-за введения плана «Ковёр» над городом. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе саратовского аэропорта Гагарин.
«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта», — рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, что сегодня, 11 января, Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Саратова. Меры предприняли для обеспечения безопасности полётов около 10:40 мск. Аэропорт временно не принимает и не отправляет пассажирские лайнеры. Об отмене ограничений пока не сообщалось.
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