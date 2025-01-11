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11 января, 12:13

В аэропорту Саратова спустя 4 часа отменили ограничения на полёты

Временные ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин отменены спустя 4 часа – в 14:30 мск, за время их действия два самолёта были отправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Росавиации.

«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 14:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск ВС. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС. В период действия ограничений два самолёта, выполнявших рейсы в Саратов, совершили посадку на запасных аэродромах», — уточнили в службе.

Ещё над двумя российскими аэропортами начали разворачивать самолёты
Ещё над двумя российскими аэропортами начали разворачивать самолёты

Напомним, что сегодня, 11 января, Росавиация объявила о введении ограничений на приём и выпуск самолётов в аэропорту Саратова для обеспечения безопасности полётов. Самолёты из Еревана и Москвы были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Волгоград.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Андрей Бражников
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