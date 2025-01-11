В аэропорту Нижнекамска третий раз за день ввели временные ограничения на посадку и вылет воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», — говорится в сообщении.