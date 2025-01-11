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11 января, 17:20

В аэропорту Нижнекамска третий раз за день ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска третий раз за день ввели временные ограничения на посадку и вылет воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», — говорится в сообщении.

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Кроме того, на данный момент не работают аэродром Ижевска, а также Кирова и Уфы. С остальных аэропортов ограничения сняли. Сегодня работа тормозилась в воздушных гаванях Саратова, Ульяновска, Самары и Казани.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muratart

Александра Мышляева
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