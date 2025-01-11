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Регион
11 января, 16:42

В аэропорту Ульяновска отменили ограничения на полёты

В 17:40 по московскому времени были отменены временные ограничения на работу аэропорта Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. Он также отметил, что команды воздушных судов, авиадиспетчеры и экстренные службы предприняли все нужные шаги для обеспечения безопасности.

«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 17:40 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

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Ранее в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения. До этого воздушная гавань Нижнекамска оказалась закрытой для полётов. В Казани уже второй раз за сутки перестала принимать и отправлять воздушные суда. Кроме того, самолёты разворачивали ещё над несколькими аэропортами РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Coby Wayne

Александра Мышляева
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