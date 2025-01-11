В аэропорту Ульяновска отменили ограничения на полёты

В 17:40 по московскому времени были отменены временные ограничения на работу аэропорта Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. Он также отметил, что команды воздушных судов, авиадиспетчеры и экстренные службы предприняли все нужные шаги для обеспечения безопасности.