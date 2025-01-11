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11 января, 13:59

Росавиация: В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска с 16:30 по московскому времени введены временные ограничения на посадку и вылет воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 16:30 МСК введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ), — говорится в сообщении.

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Ранее аэропорт Казани во второй раз за день закрылся для воздушного движения. До этого Росавиация сообщала и о введении ограничений на приём и вылет самолётов в аэропорту Саратова с целью обеспечения безопасности полётов. Все ограничения были сняты спустя четыре часа. Также подобные меры коснулись аэропортов Ульяновска и Самары.

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Николь Вербер
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