Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 16:17

Власти Татарстана опровергли сообщения о пожаре на нефтезаводе в Нижнекамске

Завод в Нижнекамске. Видео © Telegram / Казань | ЧП

Завод в Нижнекамске. Видео © Telegram / Казань | ЧП

В Татарстане власти призвали россиян не верить слухам о том, что на нефтезаводе в Нижнекамске вспыхнул пожар. Как рассказали в пресс-службе главы региона Рустама Минниханова, свечение, принятое очевидцами за всполохи огня на здании, является техническим освещением.

«В отдельных телеграм-каналах распространяется информация о якобы пожаре на предприятии в Нижнекамске! Это не так! В случае сигнала тревоги для безопасности сотрудников проводится организованная эвакуация. Видеокадры, на которых видно свечение, — работа факелов», — говорится в телеграм-канале пресс-службы.

Три человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль и автобус под Белгородом
Три человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль и автобус под Белгородом

Ранее СМИ писали, что сотрудников нефтезавода «Танеко» в Нижнекамске эвакуируют из-за угрозы атаки БПЛА. Видео очевидцев разлетелись по социальным сетям. На кадрах здание предприятие будто охвачено огнём. Хотя, как позже выяснилось, это всего лишь техническая подсветка, установленная на каждом этаже завода.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar