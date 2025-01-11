Власти Татарстана опровергли сообщения о пожаре на нефтезаводе в Нижнекамске

В Татарстане власти призвали россиян не верить слухам о том, что на нефтезаводе в Нижнекамске вспыхнул пожар. Как рассказали в пресс-службе главы региона Рустама Минниханова, свечение, принятое очевидцами за всполохи огня на здании, является техническим освещением.

«В отдельных телеграм-каналах распространяется информация о якобы пожаре на предприятии в Нижнекамске! Это не так! В случае сигнала тревоги для безопасности сотрудников проводится организованная эвакуация. Видеокадры, на которых видно свечение, — работа факелов», — говорится в телеграм-канале пресс-службы.