В Нижнекамске эвакуируют сотрудников нефтезавода «Танеко»

Сотрудников нефтезавода «Танеко» в Нижнекамске эвакуируют из-за угрозы атаки БПЛА. Видео очевидцев разлетелись по социальным сетям, на них можно услышать, что в городе звучит сигнал тревоги. Сначала разлетелась информация о пожаре на предприятии, однако на самом деле кадрах — техническая подсветка, расположенная на каждом этаже здания.