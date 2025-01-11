В Нижнекамске эвакуируют сотрудников нефтезавода «Танеко»
Сотрудников нефтезавода «Танеко» в Нижнекамске эвакуируют из-за угрозы атаки БПЛА. Видео очевидцев разлетелись по социальным сетям, на них можно услышать, что в городе звучит сигнал тревоги. Сначала разлетелась информация о пожаре на предприятии, однако на самом деле кадрах — техническая подсветка, расположенная на каждом этаже здания.
Эвакуация сотрудников с предприятия в Нижнекамске. Видео © Telegram / Казань | ЧП
Ранее Life.ru сообщал, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов из соображений безопасности ввели в аэропортах трёх городов России: Казани, Нижнекамске и Ульяновске из-за угрозы атаки дронов. Позже стало известно, что план «ковёр» отменили. Однако в 16:00 появилась информация, что аэропорт Казани вновь закрыли.
Telegram / Казань | ЧП