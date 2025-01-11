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11 января, 07:32

Площадь пожара на нефтебазе в Энгельсе снизилась на 80%

Бусаргин: Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе снизилась на 80%

В Энгельсе Саратовской области на 80 процентов сократилась площадь пожара на промышленном предприятии после атаки БПЛА. Ситуацию на месте происшествия с представителями экстренных служб уже успел обсудить губернатор Роман Бусаргин.

В Энгельсе значительно снизилось количество дыма. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

В Энгельсе значительно снизилось количество дыма. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

«Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%. Количество дыма также значительно снизилось. Процесс выгорания топлива продолжается, специалисты предпринимают все необходимые меры»,написал глава региона.

Он также отметил, что эксперты Роспотребнадзора ежедневно продолжают проводить мониторинг состояния воздуха.

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Напомним, что в ночь на 8 января жители Энгельса стали свидетелями взрывов и ярких вспышек в небе. Очевидцы зафиксировали множество громких хлопков. Губернатор Саратовской области сообщил, что системы ПВО перехватили несколько украинских дронов. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект и начался пожар. В ходе тушения огня погибли два пожарных.

Обложка ©

Telegram / Роман Бусаргин

Наталья Афонина
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