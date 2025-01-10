Топливо на атакованной ВСУ нефтебазе в Энгельсе будет выгорать ещё два дня

В Энгельсе Саратовской области продолжается процесс выгорания топлива на атакованной ВСУ нефтебазе. На место прибыл губернатор региона Роман Бусаргин и обсудил с экстренными службами текущую ситуацию по ликвидации последствий удара БПЛА на промышленном предприятии.

«Процесс выгорания топлива продолжается. По оценке специалистов, ориентировочно он займет ещё два дня. Вчера во второй половине дня из-за погодных условий жители близлежащих домов могли испытывать дискомфорт из-за дыма. Сегодня направление ветра изменилось — дым уходит не в сторону города», — написал Бусаргин.