Топливо на атакованной ВСУ нефтебазе в Энгельсе будет выгорать ещё два дня
Бусаргин: Процесс выгорания топлива в Энгельсе продолжается и займёт еще два дня
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проконтролировал ситуацию в Энгельсе. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
В Энгельсе Саратовской области продолжается процесс выгорания топлива на атакованной ВСУ нефтебазе. На место прибыл губернатор региона Роман Бусаргин и обсудил с экстренными службами текущую ситуацию по ликвидации последствий удара БПЛА на промышленном предприятии.
«Процесс выгорания топлива продолжается. По оценке специалистов, ориентировочно он займет ещё два дня. Вчера во второй половине дня из-за погодных условий жители близлежащих домов могли испытывать дискомфорт из-за дыма. Сегодня направление ветра изменилось — дым уходит не в сторону города», — написал Бусаргин.
Сейчас на месте происшествия в круглосуточном режиме продолжают работать все профильные службы. По словам губернатора, «задействованных сил и средств достаточно».
Напомним, что в ночь на 8 января жители Энгельса стали свидетелями взрывов и ярких вспышек в небе. Очевидцы зафиксировали несколько десятков громких хлопков. Губернатор Саратовской области сообщил, что системы ПВО перехватили несколько дронов. Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект, что привело к возникновению пожара. В результате тушения возгорания погибли двое пожарных.