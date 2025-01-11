Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 16:48

Росавиация ограничила работу аэропортов Кирова и Уфы

Росавиация ввела временные ограничения на взлёт и посадку в аэропортах Кирова и Уфы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил пресс-секретарь федерального агентства Артём Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах: Киров (Победилово; код ИКАО: USKK) – с 18:45 МСК; Уфа (UWUU) – c 18:50 МСК», — говорится в сообщении.

Более 200 пассажиров эвакуировали из взлетающего самолёта в аэропорту Атланты
Более 200 пассажиров эвакуировали из взлетающего самолёта в аэропорту Атланты

Напомним, ранее была ограничена работа воздушной гавани Нижнекамска, второй раз за день оказался закрыт аэропорт Казани. До этого самолётам отказывали в посадке в ещё двух аэропортах РФ. Также недавно появилось сообщение о временном закрытии авиагавани в Ижевске.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar