Росавиация ограничила работу аэропортов Кирова и Уфы
Росавиация ввела временные ограничения на взлёт и посадку в аэропортах Кирова и Уфы. Об этом в личном телеграм-канале сообщил пресс-секретарь федерального агентства Артём Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах: Киров (Победилово; код ИКАО: USKK) – с 18:45 МСК; Уфа (UWUU) – c 18:50 МСК», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее была ограничена работа воздушной гавани Нижнекамска, второй раз за день оказался закрыт аэропорт Казани. До этого самолётам отказывали в посадке в ещё двух аэропортах РФ. Также недавно появилось сообщение о временном закрытии авиагавани в Ижевске.
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