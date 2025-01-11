Более 200 пассажиров эвакуировали из взлетающего самолёта в аэропорту Атланты

В аэропорту Атланты (Джорджия) из самолёта авиакомпании Delta Air Lines пришлось экстренно эвакуировать более 200 человек. Люди выбирались через аварийные трапы из салона из-за предполагаемого возгорания двигателя при взлёте судна.

Кадры эвакуации пассажиров. Видео © Х / Antony Ochieng,KE

Рейс Атланта — Миннеаполис (Миннесота) пришлось отменить, а всех пассажиров, которые были на борту, — экстренно эвакуировать при помощи аварийных трапов. Всего в салоне Delta 2668 находились 208 человек, среди которых 2 пилота и 5 бортпроводников. По данным представителей авиакомпании, экипаж действовал в соответствии со всеми требованиями и предписаниями по безопасности.

Все произошло в 9:10 по местному времени. Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на представительство аэропорта, 4 человека пострадали во время эвакуации. Никто из них не находится в тяжёлом состоянии.

Все пассажиры были доставлены в зал ожидания, где ждут разрешения на вылет и дальнейшего решения авиакомпании. Федеральное управление гражданской авиации начнёт расследование по факту инцидента.