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25 августа, 01:50

Брюссельский аэропорт эвакуирован из-за угрозы взрыва

Belga: Пассажиры брюссельского аэропорта эвакуированы из-за угрозы взрыва

Сегодня, 25 августа, международный аэропорт Брюсселя столкнулся с серьёзной угрозой. В результате поступивших предупреждений о возможном взрыве, местные власти приняли решение о немедленной эвакуации пассажиров из зала вылета и зоны выдачи багажа.

По информации агентства Belga, эвакуация была проведена для тщательной проверки всех помещений аэропорта. Представитель аэропорта подтвердил, что пассажиры были перенаправлены в другие части здания, а не вывезены за пределы аэропорта. В данный момент силы полиции и службы безопасности продолжают проверку, чтобы убедиться в безопасности всех находящихся внутри.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vaalaa

Кирилл Сосновских
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