Брюссельский аэропорт эвакуирован из-за угрозы взрыва
Belga: Пассажиры брюссельского аэропорта эвакуированы из-за угрозы взрыва
Сегодня, 25 августа, международный аэропорт Брюсселя столкнулся с серьёзной угрозой. В результате поступивших предупреждений о возможном взрыве, местные власти приняли решение о немедленной эвакуации пассажиров из зала вылета и зоны выдачи багажа.
По информации агентства Belga, эвакуация была проведена для тщательной проверки всех помещений аэропорта. Представитель аэропорта подтвердил, что пассажиры были перенаправлены в другие части здания, а не вывезены за пределы аэропорта. В данный момент силы полиции и службы безопасности продолжают проверку, чтобы убедиться в безопасности всех находящихся внутри.
Ранее, 22 августа, самолёт Филиппин, принадлежащий Бюро рыболовства и водных ресурсов, подвергся обстрелу сигнальными ракетами во время патрулирования архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Атака была осуществлена с одного из китайских островов.
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