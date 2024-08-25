Брюссельский аэропорт эвакуирован из-за угрозы взрыва

Сегодня, 25 августа, международный аэропорт Брюсселя столкнулся с серьёзной угрозой. В результате поступивших предупреждений о возможном взрыве, местные власти приняли решение о немедленной эвакуации пассажиров из зала вылета и зоны выдачи багажа.

По информации агентства Belga, эвакуация была проведена для тщательной проверки всех помещений аэропорта. Представитель аэропорта подтвердил, что пассажиры были перенаправлены в другие части здания, а не вывезены за пределы аэропорта. В данный момент силы полиции и службы безопасности продолжают проверку, чтобы убедиться в безопасности всех находящихся внутри.