На борту вынужденно севшего в Якутии Ан-2 была московская кавер-группа

На борту самолёта Ан-2, который совершил вынужденную посадку в Якутии, были музыканты известной московской кавер-группы «Монако джем». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, на борту было три члена экипажа и восемь артистов. Их всех эвакуировали. По факту инцидента организована доследственная проверка.