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24 августа, 05:40

На борту вынужденно севшего в Якутии Ан-2 была московская кавер-группа

Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

На борту самолёта Ан-2, который совершил вынужденную посадку в Якутии, были музыканты известной московской кавер-группы «Монако джем». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, на борту было три члена экипажа и восемь артистов. Их всех эвакуировали. По факту инцидента организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Якутии произошёл инцидент с самолётом Ан-2, который вынужденно приземлился в нескольких километрах от посёлка Солнечный Усть-Майского района. Борт вылетел из этого же населённого пункта, но неожиданно столкнулся с проблемами в воздухе. Причиной чрезвычайной посадки стал отказ двигателя.

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Иван Косицын
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