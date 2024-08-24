На борту вынужденно севшего в Якутии Ан-2 была московская кавер-группа
Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
На борту самолёта Ан-2, который совершил вынужденную посадку в Якутии, были музыканты известной московской кавер-группы «Монако джем». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, на борту было три члена экипажа и восемь артистов. Их всех эвакуировали. По факту инцидента организована доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что в Якутии произошёл инцидент с самолётом Ан-2, который вынужденно приземлился в нескольких километрах от посёлка Солнечный Усть-Майского района. Борт вылетел из этого же населённого пункта, но неожиданно столкнулся с проблемами в воздухе. Причиной чрезвычайной посадки стал отказ двигателя.