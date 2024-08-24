Ан-2 с 11 людьми на борту вынужденно сел в Якутии

В Якутии произошёл инцидент с самолётом Ан-2, который вынужденно приземлился в 5 километрах от посёлка Солнечный Усть-Майского района. Борт вылетел из этого же населённого пункта, но неожиданно столкнулся с проблемами в воздухе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, причиной чрезвычайной посадки стал отказ двигателя.

Согласно официальной информации, на борту находились 11 человек, включая 8 пассажиров. К счастью, инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. Ведомство заверило, что все пассажиры и члены экипажа живы и здоровы.

Представители МЧС добавили, что в ходе операции по эвакуации и организации помощи установлено, что технический сбой в двигателе стал основной причиной вынужденной посадки.