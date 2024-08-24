Ан-2 с 11 людьми на борту вынужденно сел в Якутии
В Якутии Ан-2 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя
В Якутии произошёл инцидент с самолётом Ан-2, который вынужденно приземлился в 5 километрах от посёлка Солнечный Усть-Майского района. Борт вылетел из этого же населённого пункта, но неожиданно столкнулся с проблемами в воздухе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, причиной чрезвычайной посадки стал отказ двигателя.
Согласно официальной информации, на борту находились 11 человек, включая 8 пассажиров. К счастью, инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. Ведомство заверило, что все пассажиры и члены экипажа живы и здоровы.
Представители МЧС добавили, что в ходе операции по эвакуации и организации помощи установлено, что технический сбой в двигателе стал основной причиной вынужденной посадки.
Ранее командир экипажа самолёта А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку на кукурузное поле в Раменском районе в 2019 году, рассказал о своём сувенире в память о спасении 230 жизней. Пилот хранит початок кукурузы с того поля как символ события, а не как оберег. По его словам, в исламе не принято использовать обереги, поэтому он просто иногда достаёт кукурузу из холодильника, чтобы вспомнить произошедшее и поблагодарить Всевышнего за силы, которые помогли ему успешно приземлить самолёт.
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