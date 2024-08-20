Командир севшего в поле самолёта A321 рассказал о сувенире в память о спасении 230 жизней

Командир экипажа самолёта А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который в 2019 году совершил аварийную посадку прямо на кукурузное поле, рассказал, что хранит початок кукурузы с поля. Для Героя России — это сувенир, а не оберег.

"В исламе нет такого понятия как оберег. Я храню кукурузу дома просто как сувенир. Иногда достаю из холодильника и вспоминаю события пятилетней давности. Слава Всевышнему, что он дал мне силы держать штурвал и спасти людей", — приводит РИА "Новости" слова пилота.