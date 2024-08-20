Командир севшего в поле самолёта A321 рассказал о сувенире в память о спасении 230 жизней
Пилот самолёта А321 Юсупов: Храню початок кукурузы с поля в Раменском районе
Самолёт, который экстренно сел на кукурузное поле в Раменском районе. Обложка © АГН "Москва" / Денис Воронин
Командир экипажа самолёта А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который в 2019 году совершил аварийную посадку прямо на кукурузное поле, рассказал, что хранит початок кукурузы с поля. Для Героя России — это сувенир, а не оберег.
"В исламе нет такого понятия как оберег. Я храню кукурузу дома просто как сувенир. Иногда достаю из холодильника и вспоминаю события пятилетней давности. Слава Всевышнему, что он дал мне силы держать штурвал и спасти людей", — приводит РИА "Новости" слова пилота.
Напомним, "кукурузный" инцидент произошёл 15 августа 2019 года. Тогда самолёт Airbus А321 "Уральских авиалиний" вылетел из Жуковского в Симферополь, но через несколько минут совершил экстренную посадку прямо на кукурузное поле. У самолёта отказали оба двигателя из-за попадания в них чаек. Во время ЧП на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате жёсткой посадки пострадало 76 человек, жертв удалось избежать благодаря экипажу.