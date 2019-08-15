Число пострадавших при посадке лайнера в поле возросло до 76 человек

На данный момент в Жуковском нет пассажиров, которым необходима медицинская помощь.

Число пассажиров, которые обратились за медицинской помощью после жёсткой посадки лайнера А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", увеличилось до 76, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

— По состоянию на 20:00 мск всего за медпомощью обратилось 76 человек, из них 19 детей, — приводит РИА "Новости" данные пресс-службы.

Кроме того, на стационарном лечении находится одна 69-летняя женщина, у неё ушиб поясничного отдела спины средней степени тяжести. Остальным пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

Как рассказали в Минздраве Московской области, в раменскую и жуковскую больницы доставили 30 человек, в числе которых 10 детей. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

На данный момент в аэропорту нет пострадавших. Всего на месте происшествия вело работу 20 бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи и четыре бригады Центра медицины катастроф Московской области, добавили в ведомстве.

Как ранее рассказал Лайф, самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно приземлился рядом с аэропортом Жуковский. По предварительной информации, в авиалайнер врезалась стая чаек, в результате чего у него отказали оба двигателя. На борту находилось 226 человека и семь членов экипажа, все выжили.