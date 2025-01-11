Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 20:32

Ограничения на полёты в аэропортах Ижевска и Кирова сняты

Ограничения на полёты в аэропортах Ижевска и Кирова сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиациии.

Возобновление штатной работы воздушных гавань произошло в 23:00 мск. Авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

В аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на полёты
В аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на полёты

Напомним, временное ограничение на полёты вводилось в нескольких аэропортах России 11 января. В частности, это касалось воздушных гавань Саратова, Ульяновска, Самары, Казани и Уфы.

Обложка ©

pobedilovo43.ru

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Удмуртская Республика
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar