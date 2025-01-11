Ограничения на полёты в аэропортах Ижевска и Кирова сняты
Ограничения на полёты в аэропортах Ижевска и Кирова сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиациии.
Возобновление штатной работы воздушных гавань произошло в 23:00 мск. Авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Напомним, временное ограничение на полёты вводилось в нескольких аэропортах России 11 января. В частности, это касалось воздушных гавань Саратова, Ульяновска, Самары, Казани и Уфы.
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