Ограничения на полёты в аэропортах Ижевска и Кирова сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиациии.

Возобновление штатной работы воздушных гавань произошло в 23:00 мск. Авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.