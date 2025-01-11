Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 18:33

В аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на полёты

В воздушных гаванях Нижнекамска (аэропорт Бегишево) и Уфы теперь нет ограничений на приём и отправку самолётов. По информации пресс-службы Росавиации, экипажи самолётов, диспетчеры и персонал аэропортов приняли максимальные меры для обеспечения безопасности полетов, что является их основной задачей.

В аэропорту Ульяновска отменили ограничения на полёты
В аэропорту Ульяновска отменили ограничения на полёты

Эти меры временно вводились, чтобы гарантировать безопасность гражданских рейсов.

Также были введены ограничения на работу аэропортов в Казани и Самаре. Напомним, что в аэропорту Нижнекамска временные меры по ограничению полетов вводились трижды в день. Похожая ситуация была в воздушных узлах Саратова, Ульяновска, Самары и Казани, где работа также периодически приостанавливалась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muratart

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Башкортостан, Республика
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar