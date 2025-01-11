В аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на полёты

В воздушных гаванях Нижнекамска (аэропорт Бегишево) и Уфы теперь нет ограничений на приём и отправку самолётов. По информации пресс-службы Росавиации, экипажи самолётов, диспетчеры и персонал аэропортов приняли максимальные меры для обеспечения безопасности полетов, что является их основной задачей.