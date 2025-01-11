В аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на полёты
В воздушных гаванях Нижнекамска (аэропорт Бегишево) и Уфы теперь нет ограничений на приём и отправку самолётов. По информации пресс-службы Росавиации, экипажи самолётов, диспетчеры и персонал аэропортов приняли максимальные меры для обеспечения безопасности полетов, что является их основной задачей.
Эти меры временно вводились, чтобы гарантировать безопасность гражданских рейсов.
Также были введены ограничения на работу аэропортов в Казани и Самаре. Напомним, что в аэропорту Нижнекамска временные меры по ограничению полетов вводились трижды в день. Похожая ситуация была в воздушных узлах Саратова, Ульяновска, Самары и Казани, где работа также периодически приостанавливалась.
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