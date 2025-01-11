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Регион
11 января, 16:55

В трёх российских городах сняли ограничения на полёты

Росавиация: Аэропорты Казани, Нижнекамска и Самары работают в штатном режиме

Временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Самары сняты. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Росавиации.

«В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) в 19:20 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

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Напомним, что сегодня, 11 января, Росавиация объявила о введении ограничений на полёты в нескольких российских городах. Временно перестал работать аэропорт Саратова. Также ограничения коснулись воздушных гаваней Ульяновска, Самары и Казани. На данный момент не работают аэродром Ижевска, а также Кирова и Уфы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergei A. Tkachenko

Александра Мышляева
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