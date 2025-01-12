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Регион
12 января, 13:46

В Пулково снова ограничили приём и отправку авиарейсов из-за плохой погоды

Плохие погодные условия вынудили администрацию аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге вновь ограничить приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила их пресс-служба.

«Ограничения носят временный характер и необходимы для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлётно-посадочных полосах», — говорится в сообщении.

Сообщается, что безопасность рейсов является основным приоритетом администрации аэропорта.

Более 30 самолётов вместо Пулково улетели на запасные аэродромы из-за непогоды
Более 30 самолётов вместо Пулково улетели на запасные аэродромы из-за непогоды

Напомним, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничивал приём и отправку самолётов. Известно, что это связано с необходимостью очистки взлётно-посадочной полосы от снега. Один раз продлевалось время ожидания. Спустя некоторое время полёты разрешили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lesik

Николай Рюмин
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