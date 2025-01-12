В Пулково снова ограничили приём и отправку авиарейсов из-за плохой погоды
Плохие погодные условия вынудили администрацию аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге вновь ограничить приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила их пресс-служба.
«Ограничения носят временный характер и необходимы для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлётно-посадочных полосах», — говорится в сообщении.
Сообщается, что безопасность рейсов является основным приоритетом администрации аэропорта.
Напомним, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничивал приём и отправку самолётов. Известно, что это связано с необходимостью очистки взлётно-посадочной полосы от снега. Один раз продлевалось время ожидания. Спустя некоторое время полёты разрешили.
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