В аэропорту Пулково запустили приём и выпуск авиарейсов

Петербургский аэропорт Пулково открыли на приём и выпуск воздушных судов после ограничений из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлётно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов», — сообщили в пресс-службе.

Сообщили, что за время ограничений 33 самолёта были посажены на запасных аэродромах.