Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 10:49

В аэропорту Пулково запустили приём и выпуск авиарейсов

Петербургский аэропорт Пулково открыли на приём и выпуск воздушных судов после ограничений из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлётно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов», — сообщили в пресс-службе.

Сообщили, что за время ограничений 33 самолёта были посажены на запасных аэродромах.

В Псковской области почти 20 тысяч человек остались без света
В Псковской области почти 20 тысяч человек остались без света

Напомним, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничивал приём и отправку самолётов. Известно, что это связано с необходимостью очистки взлётно-посадочной полосы от снега. Один раз продлевалось время ожидания.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muratart

Николай Рюмин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar