В аэропорту Пулково запустили приём и выпуск авиарейсов
Петербургский аэропорт Пулково открыли на приём и выпуск воздушных судов после ограничений из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлётно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов», — сообщили в пресс-службе.
Сообщили, что за время ограничений 33 самолёта были посажены на запасных аэродромах.
Напомним, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничивал приём и отправку самолётов. Известно, что это связано с необходимостью очистки взлётно-посадочной полосы от снега. Один раз продлевалось время ожидания.
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